عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز حكما قضى بالإعدام شنقا لمواطن أقدم على قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد وألقى جثتها في بر منطقة السالمي.



وترجع الواقعة إلى مطلع شهر مارس العام 2020، حيث تقدمت والدة المجني عليها إلى مخفر شرطة الفردوس ببلاغ شكت فيه تغيب ابنتها منذ أيام، مضيفة أنها اتصلت على زوجها الذي تبين بأنه أغلق هاتفه.



وقام رجال المباحث الجنائية بضبط الزوج في منطقة الجهراء حيث اعترف بارتكابه الجريمة، ودل على مكان إلقاء الجثة حيث تم رفعها وتحريز أداة الجريمة وإحالته إلى النيابة، وتبين أنه من أرباب السوابق ومطلوب في قضايا مالية.



وذكر المتهم أنه شاهد زوجته في جمعية العارضية فطلب منها مرافقته لحل خلافات، إلا أنه عرج بها إلى منطقة بر السالمي وعاجلها بضربات على رأسها بعصا غليظة، ووضعها في حقيبة نوم «سليب باق» وألقى بها في مكان مخصص للتخلص من الحيوانات النافقة وغطاها بكمية من الأخشاب.