أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 623159.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 928 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 614597 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر98 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2545 حالة مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 32 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 6017 وإجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) 179.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 13069 ومجموع الفحوصات 7726633 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5 في المئة.