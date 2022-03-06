يواصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، متابعة الدولي البرازيلي جليسون بريمر مدافع نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم بهدف الحصول على خدماته في فترة الانتقالات المقبلة في الصيف.

وذكر موقع "فوتبول لندن" أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، يحرص على تعزيز خط الدفاع ولهذا يراقب البرازيلي الذي يقدر ثمنه بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف أن توتنهام في حاجة ماسة إلى التعزيزات في فترة الانتقالات المقبلة، وبالتأكيد، يجب على رئيس النادي دانيال ليفي أن يمنح كونتي ترخيصًا لتشكيل الفريق مجددا إذا كان يريد بقاء الإيطالي لموسم آخر في شمال لندن خاصة أنه بدا محبطًا لفشل النادي في تقديم أي نوع من الاتساق من حيث الأداء والنتائج.

وفيما يتعلق بالمجالات التي تحتاج إلى التعزيز، فإن توتنهام لا يملك حاليًا سوى عدد قليل جدًا من خيارات خط الوسط عالية الجودة، لذا فإن تحسين هذا الخط الفريق سيكون أمرًا ضروريًا في الصيف.

كما يخطط توتنهام لتعزيز خط دفاعه لا سيما في مركز قلب الدفاع، ويبدو أنهم في حالة ترقب بالفعل في إيطاليا.

وشارك البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا، في 24 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم وإذا قام توتنهام بالتحرك لضم بريمر، فسيحتاجون إلى دفع حوالي 18 مليون جنيه إسترليني، لأن هذا هو ما يستحقه حاليًا وفقًا لسوق الانتقالات.