بلغ إجمالي إصدار السندات في الصين 51ر4 تريليون يوان (حوالي 6ر712 مليار دولار أمريكي) في كانون الثاني/يناير الماضي، وفقا لبيانات من البنك المركزي.

وتظهر البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن إصدار سندات الخزانة بلغ 466 مليار يوان، فيما بلغ إصدار سندات الحكومات المحلية 86ر698 مليار يوان.

وفي كانون الثاني/يناير وصل إصدار السندات المالية إلى 1ر797 مليار يوان، بينما بلغ إصدار سندات الشركات 33ر1 تريليون يوان. ووصل حجم إصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول إلى 94ر25 مليار يوان، وسجلت قيمة إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 13ر1 تريليون يوان.

وبنهاية كانون الثاني/يناير، وصلت قيمة السندات غير المسددة المحتجزة إلى 8ر134 تريليون يوان، وفقا للبيانات.