لون قميصك يجذب البعوض



إذا شاركت بحفلة شواء في الهواء الطلق، ولاحظت أن البعوض يهاجمك ويتجنب مهاجمة الشخص الجالس الى جانبك، فقد يكون لون ملابسك هو السبب.



وإلى جانب كونها مصدرا للإزعاج في التجمعات الخارجية، يمكن للدغات البعوض أن تنقل أمراضا مثل الملاريا أو حمى الضنك.

وكشفت دراسة جديدة، نشرها موقع (newatlas)، أن بعض الألوان تجذب البعوض الجائع، بينما تبعده ألوان أخرى، هو اكتشاف يمكن استخدامه لتصميم مصائد أو مواد طاردة جديدة.



وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون في جامعة واشنطن باستخدام أنثى بعوض وتتبع ردة فعلها للإشارات البصرية والشمسية في غرفة اختبار.

ووجد الباحثون أن البعوض يطير باتجاه أي نقطة إذا كانت حمراء أو برتقالية أو سوداء أو أزرق سماويا، مقارنة بغيرها من الألوان، وفي التجربة أيضا، استخدم الباحثون في بعض التجارب ثاني أكسيد الكربون وخلت تجارب أخرى منه.



ولاحظ الباحثون أن البعوض يتجه إلى هذه الألوان في حال شم رائحة ثاني أكسيد الكربون، وفي حال لم يكن هناك، تجاهلت هذه الحشرات النقاط الملونة إلى حد كبير بصرف النظر عن لونها.

ومع ذلك، أبدت البعوضة اهتماما أقل في النقاط ذات الألوان الخضراء أو الزرقاء أو البيضاء أو الأرجوانية، حتى لو كانت مهيأة للصيد برذاذ ثاني أكسيد الكربون.

وقال المؤلف الرئيسي في الدراسة، جيفري ريفيل: «يبدو أن البعوض يستخدم الروائح لمساعدته على تمييز ما هو قريب، وعندما يشم رائحة معينة، مثل ثاني أكسيد الكربون من أنفاسنا، فإن تلك الرائحة تحفز العينين على البحث عن ألوان معينة وأنماط بصرية أخرى، والتوجه إليها».



لماذا يجذب اللونان الأحمر والبرتقالي البعوض خصوصا؟ يقول فريق الدراسة: إن جلد الإنسان، بصرف النظر عن الظل أو التلون، يعطي إشارة برتقالية حمراء قوية لعيون البعوض، ما يدفعه إلى مهاجمته.

عن «سكاي نيوز»