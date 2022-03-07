لماذا تفقد مسكنات الألم قدرتها مع الاستخدام المستمر؟



إذا كنت ممن يتناولون المسكنات كلما شعرت بصداع خفيف أو بمشكلة ما لا تستطيع تفسيرها، فأنت على الأرجح قد تساءلت مرارا: ما الذي يحدث بالضبط عندما لا يتمكن الدواء من تسكين ألمك؟



على الأغلب، لا تكون تلك المشكلة نابعة من مصدر أساسي واحد، إذ إن هناك الكثير من العوامل التي تسهم في جعل مسكنات الألم غير مجدية مع الوقت.

إذ عادة ما يعمل الطبيب المتخصص على معرفة السبب، ومن هناك يضع خطة جديدة للتعامل مع المشكلة الأساسية.



وتتضمن بعض الأسباب التي قد تجعل المسكن لا يعمل بأفضل شكل ما يلي بحسب موقع EveryDayHealth:



إذا كنت لا تتناول الأدوية بشكل صحيح أو ربما تتناول أدوية أخرى تتعارض معها، فقد تتوقف مسكنات الألم عن العمل وتصبح غير مجدية.

كما تعمل بعض نوعيات تسكين الآلام بشكل أفضل عند تناولها في أوقات معينة من اليوم أو مع مراعاة تناولها مع وجبات الطعام.



وقد تتفاعل أدوية أخرى أيضا مع المسكن عند تناوله، ما قد يغير طريقة عمله في جسمك. ويمكن أن يتفاعل الدواء مع عناصر أخرى إلى جانب المسكنات، مثل الفيتامينات أو المنتجات العشبية الصحية أو المكملات الغذائية.

ربما كنت تعتمد نظاما غذائيا غير متناسب مع تناول مسكنات الألم. قد لا تعرف هذا من قبل، ولكن بعض الأطعمة يمكنها أيضا أن تتفاعل مع أدويتك.



وبحسب موقع Oxford University Press، يمكن أن تؤثر هذه الأطعمة على كيفية استهلاك جسمك للمسكنات أو كيفية عمل الدواء للسيطرة على حالتك. قد تكون لديك حالات طبية أخرى تؤثر على طريقة عمل أدويتك.



كما يمكن أن تؤدي المشكلات الهرمونية أو ضعف التمثيل الغذائي أو قلة النوم أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض المعدة إلى تغيير تأثير المسكنات الخاصة بك.

ويمكن لبعض هذه الحالات تغيير مدى فاعلية الدواء، لذلك من المهم الإفصاح عن حالاتك الأخرى لطبيبك أو الصيدلي ليساعدك في الحصول على المسكن المناسب لألمك وأسبابه، وما الطريقة الأمثل للتعامل.



كما تحدث مقاومة الدواء، أو مناعة المسكنات عندما يعتاد الجسم الدواء، بحيث تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدوية لإعطاء التأثير المطلوب، أو الحاجة إلى نوع مسكنات مختلف.

عن «عربي بوست»

