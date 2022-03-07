أكد وزير الصناعة السوري زياد صباغ أن القطاع الصناعي لديه دائما معوقات وتختلف هذه المعوقات من فترة إلى أخرى ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى، وأن متطلبات القطاع الصناعي كبيرة ومتشعبة وعمل وزارة الصناعة متداخل مع أغلب الوزارات وبالتالي هناك متطلبات جديدة ودائمة للصناعيين، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك مازال القطاع الصناعي يعمل بكفاءة عالية بكل المحافظات، ويتم السعي بالتشاركية مع غرف الصناعة إلى تعظيم قيم الإنتاج الصناعي بكل أبعاده.



وأشار صباغ بحسب صحيفة «الوطن» السورية على هامش أعمال المؤتمر السنوي لغرفة الصناعة إلى أنه تم تحديد ثلاثة أهداف لوزارة الصناعة خلال هذا العام أهمها هو التصنيع الزراعي الذي يتم العمل خلاله على تعظيم قيم الإنتاج الزراعي وذلك بالتشاركية مع وزارة الزراعة، إضافة إلى زيادة التصنيع الزراعي بالتشاركية مع غرف الصناعة والمعامل القائمة لدى شركات القطاع العام بهدف الاعتماد على الذات.