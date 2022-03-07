الزيادة السنوية تتراوح بين 2.5% و10% كحد أقصى.. وتقييم خاص لرؤساء الفرق والمديرين



أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة انتهت من تنفيذ الزيادة السنوية للموظفين في القطاع النفطي، ومن المقرر أن تصرف مع رواتب شهر أبريل المقبل.



وذكرت المصادر أن التقييم السنوي للموظفين ما دون الدرجة 17 كان 15% من إجمالي العمال (امتياز) و65% من الإجمالي لدرجة (جيد جدا) و20% «جيد» وما دون.



وكشفت المصادر أنه بناء على التقييم السنوي تم منح الزيادة السنوية للعاملين والتي تتراوح بين 2.5% كحد أدنى و10% كحد أقصى.



أما تقييم رؤساء الفرق والمديرين خارج النسب المذكورة أعلاه للعمال، حيث تم توزيع التقييم بنسب 70% من الإجمالي بتقييم (امتياز) و30% من الإجمالي لتقييم (جيد جدا).



وقالت إن القطاع النفطي وللسنة الأولى يتم تطبيق نظام موحد للأداء السنوي وتوحيده على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة، مع توزيع نسب العاملين على مستويات الأداء الجديدة، علما بأن النظام مطبق في الشركة الكويتية للصناعات البترولية «كيبك» وتم تعميمه على بقية الشركات.



ويهدف نظام تقييم الأداء (الزيادة السنوية) للعاملين في القطاع النفطي، إلى تقييم أداء الموظف كماً ونوعاً وإنجازه لأهدافه والنتائج المتوقعة في الوقت المحدد وفي إطار نظم وأخلاقيات وقيم العمل خلال السنة المالية.



إلى ذلك، تتم عملية اعتماد تقييم أداء للموظفين من الدرجة 17 فما دون من قبل الرئيس المباشر ورئيس الفريق واعتماد مدير الدائرة، أما تقييم رؤساء الفرق يتم من قبل مدير الدائرة واعتماد نائب الرئيس التنفيذي نائب العضو المنتدب المعني، أما تقييم الأداء للمديرين فيتم من قبل نائب الرئيس التنفيذي، نائب العضو المنتدب المباشر ومن ثم الرئيس التنفيذي وبالتالي يعرض على لجنة القياديين في المؤسسة.



والزيادة السنوية للعاملين في النفط هي مبلغ الزيادة في أجر العامل الأساسي الذي يمنح من الشركة في بداية كل سنة مالية بناء على مستوى أداء العامل مع بقائه على نفس الوظيفة والدرجة التي يشغلها وضمن حدود الأجور الأساسية.