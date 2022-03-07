شريف حمدي



تشهد بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي قفزات لافتة على مستوى جميع مؤشراتها ومتغيراتها، وفي مقدمتها القيمة السوقية التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ سنوات طويلة بتخطيها 46 مليار دينار، على وقع قفزات سعر برميل النفط الكويتي الذي تجاوز 110 دولار بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف نقص الإمدادات.



وبدا جليا من حركة إقبال المتعاملين على الأسهم المدرجة بكل أنواعها، أن الأسهـــم القيادية والمتوسطــة الأكثــر جذبـــا للمستثمرين، وهو مــــا تبين مـــن خلال الارتفاعــــات اللافتة في مستويات أسعارها.



ومن خلال رصد لـ «الأنباء» لأعلى 20 سهما حققت نموا في العوائد السوقية منذ بداية 2022 حتى آخر جلسة اقفال الخميس الماضي، تبين أن نسب الارتفاع لهذه الأسهم وصلت إلى 70%.



وأغلب هذه الأسهم ذات قيم سعرية مرتفعة، حيث تضم القائمة 3 أسهم دينارية، على عكس ما كان يحدث في السابق، حيث كان القوام الأساسي لقائمة أعلى 20 سهما تحقيقا للعوائد السوقية من الأسهم دون الـ 100 فلس، كما أظهر الرصد ما يلي:



٭ جاء سهم «كابلات» في الصدارة كأعلى عائد سوقي ببورصة الكويت منذ بداية العام بنسبة 70% تقريبا، وأنهى السهم تداولات آخر جلسة عند 1.477 فلسا.



٭ تلاه سهم «استثمارات» بـ 67.6% ارتفاعـــا في قيمتـــه السوقيــة ببلوغه 370 فلسا في آخر جلسة تداول.



٭ حل ثالثا، سهم المغاربية، الذي شهد قفزة سعرية في آخر جلستين، لتصل مكاسب السهم الى 56.8% بارتفاعه إلى 125 فلسا.



٭ رابعا حل سهم «Stc» بـ 55.2%، بعد ارتفاعه لـ 1.335 فلسا.



٭ خامسا جاء سهم «عربي ق» بنسبة 54.6% عوائد سوقية ببلوغه 450 فلسا.



٭ في المرتبة السادسة حل سهم «الصفاة» بنسبة 50.7% بارتفاعه إلى 204 فلوس.



وكشف الرصد ان الأسهم من الترتيب السابع إلى العشرين حققت من 47.5% إلى 18.9%، وهي نسب جيدة كعوائد سوقية حققها المساهمون من هذه الأسهم التي يمكن ان يتحقق من اقتنائهـا عوائد مـزدوجة نظـرا لأن قائمة الـ 20 تضم الكثير من الأسهم التي لديها سجل حافـل بالتوزيعات النقدية.