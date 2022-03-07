الالتزام بمعالجة أي مشكلات في عقود الصيانة.. وتمكين الكادر الوطني من أداء جميع المهام الهندسية والفنية



عقــد وزيـــر النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة د.محمد الفارس أمس اجتماعا مع وكلاء قطاعات «الكهرباء» للاطلاع على الاستعدادات لصيف 2022، وتم عرض حالة وحدات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ونسب الصيانة المنجزة وجاهزية شبكات الوقود.



وتم خلال الاجتماع عرض حالة محطات التحويل الرئيسية والخطوط الهوائية ذات الجهد العالي وجاهزية القطاع لحدوث أي طارئ في محطات وشبكة الضغط العالي، والآليات الجديدة التي تم تدشينها في القطاع لضمان سلامة الشبكة الكهربائية، وبرامج صيانة محطات التحويل الثانوية ووحدات التوزيع المتكاملة، حيث تتم الصيانة سنويا خلال الفترة من بداية أكتوبر حتى نهاية مايو وجاهزية فرق الطوارئ في حال حدوث أي انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي.



كما تم التطرق لحالة عقود الصيانة والعقود الإنشائية والتشغيلية للقطاع وتدريب المهندسين والفنيين الكويتيين في مركز التدريب الخاص بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية للتعرف على أحدث الطرق المستخدمة في تشغيل وإصلاح الأعطال على جميع أجزاء شبكتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض للحفاظ على أمن وسلامة العاملين واستمرارية إيصال التيار الكهربائي للعملاء، وسيتم خلال اجتماع الأسبوع المقبل، مناقشة وضع الشبكة المائية استكمالا لاستعدادات صيف 2022.



وأكد الفارس أهمية زيارة قياديي الوزارة لجميع الإدارات والمراكز الخارجية وتواجدهم المباشر بميدان العمل، للتأكد من جاهزية القطاعات ورفع تقارير أسبوعية حول الاستعدادات لصيف 2022 للتمكن من تلافي أي عوائق تحيل دون تقديم خدمتي الكهرباء والماء.



وشكر القطاعات على الجهود المبذولة في تأدية المهام الوظيفية وتأمين خدمتي الكهرباء والماء بأعلى جودة، مشددا على الالتزام بمعالجة اي مشكلات في عقود الصيانة قد تواجه القطاعات المعنية، وتمكين الكادر الوطني من أداء جميع المهام الهندسية والفنية وذلك تطبيقا لسياسية الإحلال بوجود عناصر مميزة ومبدعة من كوادر الوزارة الوطنية، مؤكدا انه على أتم الاستعداد لحل أي عوائق تواجه قطاعات الوزارة لمواجهة صيف 2022، وأن الوزارة استطاعت أن تتخطى صيف 2021، وأنهم اليوم أمام تحد آخر سوف يتم اجتيازه بعون الله وبتضافر الجهود بين قطاعات الوزارة.