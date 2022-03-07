أطلقت هيئة أسواق المال الكويتية الإصدار السابع من مجلتها التوعوية الإلكترونية، حيث كان مشوار الهيئة في مسار «الصناعة المالية التنموية المستدامة» موضوع افتتاحية العدد، ليعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة د.أحمد الملحم في هذه الزاوية مبادرات الهيئة المنفذة في هذا الإطار، إضافة إلى المبادرات المستقبلية التي يتم الإعداد لتنفيذها في الفترة المقبلة، والتي يأتي في طليعتها تنظيم وتطوير سوق للصكوك لضرورات تنموية عاجلة.



وقد تنوعت موضوعات الإصدار الحالي، كما سابقاته بين موضوعات توعوية وقانونية وزوايا اقتصادية وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، إضافة إلى تغطية أخبار الهيئة وفعالياتها، فتنقلت بين: «الفوارق بين تلقي الشخص المرخص له معلومات عميله والتيقن منهـــا»، و«التعـديــلات الجـوهـريــة المتعلـقــة بالتعــامل فــي الأوراق المالية» كخطوات في مسار التمويل المستدام، و«ملم» كنواة برنامج توعوي دائم، و«اقتصاد اليوم: ألوان ودلالات»، و«الدين العام بين السلب والإيجاب» و«سياسة التيسير الكمي»، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.



وكان الخبير الاقتصادي والمالي علي رشيد البدر ضيف حوار موسع تم التطرق فيه إلى جوانب مختلفة للعديد من قضايانا الوطنية والاقتصادية، بدءا بالتداعيات الاقتصادية لجائـحـــة كــورونــــا، والطروحات المتصلة بقضايا الإصلاح الاقتصادي كفرض الضرائب وقانون الدين العام، والنهوض بالصناعـــة، وصــــولا للخصخصة.



أما «ملف العدد» فقد خصص لموضوع «أنظمة الاستـثـمــــار الجـمــاعــي كمنظومة محلية بمعايير عالمية» فعرض لما تم تنفيذه من جهود تطويرية في هذا المجال، إضافة إلى تحليل موسع لقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2022 الصادر مؤخرا.



وتعرض زاوية «آفاق وتوجـهـــات» البـرنـامـــج التوعوي الخليجي المشترك «ملم» الذي تستمر الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ فعالياته للعام الثاني على التوالي مع التوجه لإحداث تعديلات جذرية في آلية تنفيذه خلال العام الحالي.