أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5 آلاف دينار، حيث كان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: خلود إبراهيم القعود، حمد عبدالله العتيقي، دينا عدنان الحمر، جابر حنيف الحنيف، وحماده عبدالله حسين.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.