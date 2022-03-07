أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة مع Empower الشركة المتخصصة في دعم وتمكين أصحاب الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية، لتسهيل إجراءات نقل وتخرين البضائع، وذلك في إطار استراتيجية البنك الخاصة بالتعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه.



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي البنك الدائم لدعم عملاءه من أصحاب الأعمال من الأفراد والشركات ومنحهم العديد من المزايا التي يمكن أن تساهم في نمو أعمالهم وتحقيق مستويات إنتاجية عالية لمواكبة آخر التطورات في مجال التجارة الرقمية لتحفيز بيئة الأعمال.



وأضـــاف السعـــدون ان شركة Empower تعد من الشركات الكويتية المتخصصة في توفير الخدمات اللوجستية، لاسيما لأصحاب الأعمال والشركات الناشئة في مجال التجارة الرقمية، الأمر الذي يظهر مدى تفوق البنك في دعم المشاريع لتواكب التطور العالمي وتيسير مفهوم التجارة الرقمية للعملاء وخاصة بعد ما حققته من مكاسب عديدة في ظل تطورات أزمة فيروس كوفيد.



وحول مضمون الاتفاقية، أوضح السعدون أنها تستهدف عملاء بنك بوبيان من الإدارة المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاليين، حيث سيتمتعون بالعديد من المزايا والخصومات عند التعاقد مع Empower، مؤكدا انها تمتلك حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية التي سيحصل عليها عميل بوبيان بمجرد التعاون معها.



ولفت إلى أنه من خلال هذا التعاون سيتمكن عميل بنك بوبيان من إدارة متجره الإلكتروني دون اي عناء بالعديد من الترتيبات اللوجستية، حيث تقوم Empower بتوفير خدمة تخزين البضائع خلال مواقع مخازنها المنتشرة في الكويت بجانب تجهيز الطلبات وشحنها وتسلمها وتوصيلها للعميل إلى جانب وجود مدير تقني يتولى مهمة إدارة وتسويق المتجر بكامل عملياته التقنية. وأضاف: «سيحصل عملاء بوبيان على مزايا عديدة، أبرزها الخصم المباشر على كل الخدمات التي تقدمها الشركة الى جانب المزايا الأخرى التي تتعلق بخدمات الشركة».



من جانبه، أعرب بشار الناهض الرئيس التنفيذي في شركة Empower عن شكره لبنك بوبيان على دعم الشركة من خلال توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى دعم ومساندة عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي تعمل في قطاعات التجارة الإلكترونية والرقمية المختلفة وهو ما يؤكد الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنك.



وأضاف: «نفخر بتعاملنا مع واحدة من أهم المؤسسات المالية التي تفوقت في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات الرقمية وهو ما يتوافق مع توجهات شركة Empower واستراتيجيتها القائمة على خدمة أصحاب المشاريـــع والشــــركات الصغيرة.