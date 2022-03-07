استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه بدار يمامة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبل سموه بدار يمامة، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية غانا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة



ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.