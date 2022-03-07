أنهت بورصة الكويت تعاملات أمس باللون الأحمر، حيث هبط المؤشر العام 0.12%، وانخفض السوق الأول 0.22%، وتراجع «رئيسي 50» بنسبة 0.20%، في حين خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه وارتفع عند الإغلاق 0.19%.



وحقق السوق خسائر في القيمة السوقية بقيمة 56 مليون دينار، لتبلغ القيمة الرأسمالية السوقية للبورصة عند 46.07 مليار دينار.



وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة 286.24 مليون سهم تقريبا، جاءت من خلال تنفيذ 12.387 صفقة، حققت سيولة بقيمة تقدر بنحو 59.13 مليون دينار بتراجع نسبته 37.1% عن سيولة يوم الخميس الماضي البالغة 93.98 مليون دينار.



وقطاعيا، ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أمس بصدارة قطاع التأمين بنمو نسبته 1.92%، فيما تراجع 6 قطاعات أخرى تتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.58%، في حين استقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.