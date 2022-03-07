حقق أرسنال فوزا ثمينا على حساب واتفورد 3-2 في المرحلة الـ 28 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمييرليغ) على أرضية ملعب «فيكارج رود».



ورفع «المدفعجية» رصيده الى 48 نقطة ليقفز الى المركز الرابع مؤقتا، في حين تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.



وسجل أرسنال هدف التقدم عن طريق مارتين أوديغارد في الدقيقة 5، وعادل واتفورد النتيجة عن طريق خوان هرنانديز في الدقيقة 11.



وفي الدقيقة 30 سجل بوكايو ساكا هدفا ثانيا لأرسنال، ثم أضاف غابرييل مارتينيلي الهدف الثالث في الدقيقة 52، وقلص واتفورد النتيجة عن طريق موسى سيسوكو في الدقيقة 87.



وشدد ليفربول الخناق على مانشستر سيتي المتصدر بتقليص الفارق عنه الى 3 نقاط اثر تغلبه على وست هام 1-0.



على ملعب «انفيلد» دخل ليفربول مباراته مع وست هام وهو في افضل حال بعد أن فاز في مبارياته الـ 6 الأخيرة بالدوري، مسجلا 18 هدفا ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.



في المقابل، خاض وست هام المباراة في غياب أحد افضل لاعبيه وقائده ديكلان رايس بداعي المرض. ونجح ليفربول في الظفر بنقاط المباراة الـ 3 ، من خلال هدف سجله نجمه السنغالي ساديو ماني (27)، وعاش «الريدز» أوقاتا عصيبة أواخر المباراة لأن وست هام رمى بكل ثقله لإدراك التعادل من دون أن يحقق مبتغاه، ليرفع الفائز رصيده إلى 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط «السيتي» عن متصدر الترتيب، فيما بقي وست هام يوناتيد في المركز الخامس بـ 45 نقطة.



من جانبه، أبدى يورغن كلوب، مدرب ليفربول، سعادته بالفوز على وست هام، وقال: «فوز مهم على خصم صعب، في الشوط الأول حرمناهم من نقاط القوة، لكن أصبحت المباراة مفتوحة بصورة أكبر في الشوط الثاني، لقد لعبوا بصورة مباشرة، وبدورنا لم نكن جيدين في الكرة الثانية، لكن عليك التغلب على تلك الظروف، أنا سعيد بذلك، إذا لم تكن منظما بما يكفي فعليك الدفاع بشغف، وهذا ما قمنا به».



وأشار المدرب الألماني يورغن كلوب، إلى أن الحظ وقف إلى جانب فريقه في بعض اللحظات، مضيفا: لكن لا يمكن الفوز بعدد المباريات التي حققناها في الآونة الأخيرة دون لمحة حظ من حين لآخر، ويمكننا تقديم ما هو أفضل.



وتختتم الجولة الـ 28 لـ «البريمييرليغ» بلقاء يجمع توتنهام هوتسبير مع نظيره إيفرتون على ملعب ستاد توتنهام هوتسبير اليوم.



بيع تشلسي يقلق جورجينيو



إلى ذلك، أصبح استمرار الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشلسي، مع البلوز موضع شك في الموسم المقبل، وينتهي عقد جورجينيو مع البلوز في صيف 2023، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد حاليا بين الطرفين.



وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن عرض رومان أبراموفيتش، مالك تشلسي، النادي للبيع أصاب العديد من لاعبي البلوز بالقلق، ومنهم جورجينيو، واشار الموقع الإيطالي إلى أن الاحتمال الأكبر أمام «البلوز» سيكون عرض جورجينيو للبيع في الصيف المقبل، حتى لا يرحل اللاعب مجانا في الصيف التالي.