حصّن ريال مدريد موقعه في صدارة الترتيب بقلب الطاولة على ضيفه ريال سوسييداد وفوزه عليه 4-1، ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوزا ثانيا تواليا لفالنسيا 3-1 على حساب غرناطة.



وسجل أهداف الفريق الملكي الفرنسي إدواردو كامافينغا (40)، والكرواتي لوكا مودريتش (43)، والفرنسي كريم بنزيمة (76 من ركلة جزاء)، وماركو أسنسيو (79)، فيما أحرز ميكيل أويارزابال (10 من ركلة جزاء). وبهذا الفوز الثالث على التوالي في الدوري، عزز «الميرينغي» صدارته مع 63 نقطة، وبات يمتلك أريحية كبيرة خصوصا مع سقوط ملاحقه إشبيلية (الثاني مع 55 نقطة) في فخ التعادل السبت أمام ألافيس المتواضع. في المقابل، كان ريال سوسييداد يمني النفس بفوز يمنحه ثلاث نقاط ويضعه ولو مؤقتا في المركز الثالث ليعزز من خلالها مساعيه إلى خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ويشدد الضغط على ريال بيتيس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد حامل اللقب. وعلق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على انتصار فريقه في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة له من المباراة، وكتب عليها: «انتصار بشخصية.. ثلاث نقاط أخرى»، مضيفا تهانينا لعزيزي ريال مدريد على الذكرى الـ 120 لتأسيس النادي.



من جهة أخرى، واصل فالنسيا عودته القوية في الدوري الإسباني بفوزه الثاني تواليا السبت، وهذه المرة على حساب ضيفه غرناطة 3-1. ومنذ خسارته القاسية أمام برشلونة 4-1 في المرحلة الخامسة والعشرين، تمرد فالنسيا بفوز على ريال مايوركا 1-0، وتأهل إلى نهائي كأس إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو.



ورفع فالنسيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.



وعاد إسبانيول إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه خيتافي 2-0، ليرفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 27 نقطة في المركز الـ 15.



في المقابل، مني فياريال بانتكاسة عندما سقط بهدف نظيف أمام أوساسونا.



وتختتم الجولة الـ 27 للدوري الإسباني على ملعب سان ماميس، عندما يستضيف أتلتيك بيلباو نظيره ليفانتي.