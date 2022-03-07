أسقط نيس ضيفه باريس سان جرمان بالضربة القاضية عندما أحرز له الجزائري الدولي أندي ديلور هدفه الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من بطولة فرنسا لكرة القدم. وضرب نيس عصفورين بحجر واحد لأنه صعد الى المركز الثاني مؤقتا برصيد 49 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن مرسيليا الثالث، لكنه مازال يبتعد بفارق 14 نقطة عن فريق العاصمة المتصدر، وعزز نيس أيضا حظوظه بالتأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. وكان سان جرمان يمني النفس بالثأر من نيس الذي أخرجه من مسابقة كأس فرنسا بالفوز عليه بركلات الترجيح في 31 يناير الماضي على ملعب بارك دي برانس، لكنه سقط أمامه مرة جديدة. ويبدو أن مدرب نيس كريستوف غالتييه أصبح اختصاصيا في هزيمة سان جرمان لأنه كان على رأس الجهاز الفني لنادي ليل الموسم الماضي عندما قاده إلى سحب البساط من تحت سان جرمان وإحراز اللقب قبل الانتقال إلى تدريب نيس مطلع الموسم الحالي.



وبقي لنس سابعا برصيد 40 نقطة بعد أن مني بخسارته التاسعة هذا الموسم.