حقق روما فوزا ثمينا على اتالانتا 1-0 في المرحلة الـ 28 من بطولة ايطاليا لكرة القدم، ليعزز آماله في حجز احدى البطاقات المؤهلة الى المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.



على الملعب الاولمبي في العاصمة، سجل مهاجم روما الانجليزي المعار اليه من تشلسي تامي ابراهام هدف المباراة الوحيد في مرمى اتالانتا (32) اثر تمريرة رائعة من نيكولو زانيولو.



والهدف هو الثالث عشر لابراهام هذا الموسم في الدوري المحلي.



ورفع روما رصيده الى 47 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع اتالانتا الخامس الذي لعب مباراة اقل. كما بات فريق العاصمة على بعد 3 نقاط من يوفنتوس الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا والذي يلعب في هذه المرحلة ضد سبيزيا الأحد.



وقال جوزيه مورينيو مازحا بعد فوز روما في كلتا المباراتين خلال إيقافه على خط التماس انه لن يعود على مقاعد البدلاء.



وكشف المدافع جانلوكا مانشيني: «مورينيو قال بعد ذلك إننا نقوم بعمل جيد للغاية، ولن يعود على مقاعد البدلاء!».



وخاض اتالانتا المباراة في غياب مهاجميه الكولومبي دوفان زاباتا والسلوفيني جوزيب ايليتشيتش، في حين ارتأى مدربه جان بييرو غاسبيريني ابقاء المهاجمين الآخرين الكولومبي لويس كوريل والاوكراني رسلان مالينوفسكيي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.



وطرد الحكم لاعب وسط اتالانتا الهولندي مارتن دي رون لحصوله على بطاقتين صفراوين في الوقت بدل الضائع، قبل ان يلحق به صانع العاب روما الارميني هنريك مخيتاريان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ايضا.



وكان اودينيزي تغلب على سمبدوريا 2-1 في مباراة بين فريقين يحتلان مركزا متأخرا في الدوري.



وفي مباراة أخرى، عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه كالياري 3-0.



وبهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.