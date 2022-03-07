القاهرة - سامي عبدالفتاح



بهدف من النيران الصديقة، اقتنص الأهلي فوزا ثمينا 3-2 من ضيفه المريخ السوداني مساء أمس الأول في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وكان سيناريو المباراة في غاية الغرابة، حيث تقدم الأهلي بهدفين عن طريق محمد شريف في الدقيقتين (3 و34) قبل أن يترك بطل آخر نسختين الملعب للاعبي المريخ، فسجلوا الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ثم أدركوا التعادل في الدقيقة (69) وكادت المباراة تنتهى بالتعادل وتأزم موقف حامل اللقب لولا تسديدة عمرو السولية في الدقيقة (73) التي اصطدمت بمدافع المريخ مصطفى كرشوم لتسكن المرمى.



ورفع الأهلي بذلك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بأفضلية المواجهات المباشرة ضد المريخ الذي يملك نفس الرصيد، ومن المقرر أن يغادر الأهلي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة ماميلودي صن داونز السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة.