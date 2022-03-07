عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الاشغال العامة طرحت ممارسة داخلية مفتوحة بطريقة الظرف المختوم لتوريد وتطوير شبكة المواقع الخارجية طبقا لشروط ومواصفات.



واضافت المصادر ان آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة هو 21 الجاري.



ولفتت المصادر الى ان مدة تنفيذ العقد عامان ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات وان هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة.



وذكرت المصادر ان الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة والصناعة او موزع معتمد لأي نوع من انواع آلات التصوير والمؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعام 2022.