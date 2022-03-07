الجمعية أصدرت مجموعة من المطبوعات لإيصال رسالة إعلامية توضح الصورة الناصعة للعمل الخيري الكويتي



ندى أبو نصر



نظمت جمعية الهلال الأحمر أمس بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورشة إعداد الكوادر الإعلامية في مجال العمل الإغاثي والإنساني.



وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي خلال افتتاح الورشة أهمية تسليط الضوء على تطوير قدرات الكادر الإعلامي خلال أداء رسالتهم في تغطية العمل الإغاثي والإنساني، مشيرا الى أن الورشة تأتي انطلاقا من أهمية الإعلام ودوره في العمل الإنساني والإغاثي.



وأضاف الحساوي أن الورشة الإعلامية تأتي ضمن الخطط التي رسمتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وكيفية تنفيذها بشكل يواكب العمل الاغاثي والانساني الذي تقوم به دول المجلس، داعيا الى تبني لغة خطاب إعلامي يتابع العمل الإنساني الذي يركز على ضحايا الكوارث والأزمات والصراعات المسلحة وغيرها، خصوصا أن منطقتنا العربية مليئة بالأزمات الإنسانية ومظاهر العنف المتنوعة وما يترتب عنها من نزوح ولجوء وهجرة وأزمات مرتبطة بها كالتعليم والصحة.



وذكر أن الجمعية أدركت مبكرا أهمية الإعلام في العمل الإنساني ليس فقط بنقل وإيصال معاناة المنكوبين، ولكن أيضا بنقل الصورة المشرقة للعمل الإنساني للكويت في إغاثة المحتاجين وأهمية وجود إعلام متخصص في متابعة الأنشطة الإنسانية والخيرية، كما أصدرت مجموعة من المطبوعات وعبر محركات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في بث رسالة إعلامية تنقل صورة حقيقية عن العمل الخيري الكويتي.



وأشار الى مدى الحاجة لمثل هذه الورشة في ظل تزايد الكوارث خلال الأعوام الأخيرة وما خلفته من فقدان في الأرواح وتدمير في البنية التحية وازدياد عدد اللاجئين والنازحين، والحاجة إلى صحافيين ينقلون الصورة الإنسانية بشكل مميز.



بدوره، قال مسؤول التواصل الإلكتروني في المنظمة العربية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بشير الرحماني إن الهدف من الورشة بناء قدرات الجمعيات الوطنية والتركيز على لغة الخطاب وكيفية التعامل مع الأزمات، مشددا على ضرورة وجود اعلاميين انسانيين يعرفون ما تقوم به الجمعيات الوطنية، مؤكدا ان الاعلام الانساني قطاع مهم مثل ادارة الكوارث والاسعاف الطبي وكل أعمال الجمعيات الوطنية التي لها قطاعات مهمة.



وشدد الرحماني على أهمية الصورة التي تنشر من خلال الإعلام والتي لها تأثير مباشر وليست الصورة المثيرة أو الدموية التي لا تحمل الا الدمار والدم بل التي تنشر الإيجابية التي تنطبع في ذهن المتلقي أو المتابع.



من جانبه، لفت المستشار القانوني في اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر في منطقة الخليج د.معز الهذلي إلى أهمية دعم الجمعيات الوطنية للهلال الاحمر في منطقة الخليج، مشيرا الى أن هدف الدورة تكوين الكوادر الاعلامية على مستوى منطقة الخليج، حيث إن المنطقة حبلى بعدد من الاحداث الإنسانية جراء الحروب، وهنا يأتي دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مساعدة الجمعيات وحماية الإعلاميين بموجب القانون الدولي الانساني.