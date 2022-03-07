أصدر قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر مارس الجاري، متضمنا الملف الرئيسي «الكويت والحاجة للماء»، واحتوى العدد على موضوعات متعددة من بينها «الكويت والحاجة إلى الماء، الجلبان صفحة من تراث الكويت، محطات تحلية المياه في الكويت وأول سبيل ماء في الكويت».



وواكب العدد مناسبات متنوعة مثل يوم المرأة العالمي في موضوع مسيرة المرأة الكويتية، إضافة إلى يوم المسرح العالمي عبر مادة الحركة المسرحية الكويتية.



كما احتوت المجلة على عدة مواضيع ثقافية وأدبية وفنية مثل أرض الكويت احتضنت حضارات وثقافات، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، الكتابة للأطفال، الأم قصة العطاء السامي وفن العمارة الأندلسية.



كما تضمن العدد موضوعا حول مسيرة الفنان القدير محمد المسباح أيقونة الأصالة والتجديد، وقصيدة «علم الكويت» مقروءة ومسموعة، بحيث يمكن للقراء الاستماع إليها عبر «الباركود».



وتحظى المجلة باهتمام ومتابعة وتوجيهات وزير الثقافة والإعلام د. حمد روح الدين، ووكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عادل العازمي، وبجهود أسرة التحرير ورئيسها عائشة العسعوسي.