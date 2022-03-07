ضمن الانطلاقة المبكرة لموسمها الثقافي لشهر شعبان، تنظم جمعية إحياء التراث الإسلامي درسا أسبوعيا بعنوان: «حوض النبي صلى الله عليه وسلم» يلقيه د. فرحان عبيد الشمري، وذلك مساء الاثنين في تمام الساعة 8 مساء في ديوان صالح بن حسين العجمي الكائن بمنطقة النسيم قطعة 1 خلف مخفر تيماء. ويقوم على تنظيم هذا الدرس فرع الجمعية بمحافظة الجهراء.



كما تقيم الجمعية درسا بعنوان: «فضل شهر شعبان» يلقيه د.محمد حمود النجدي في تمام الساعة 8 مساء، ويشرف على هذا النشاط فرعها في الرميثية وسلوى، وستبث فعاليات الدرس مباشرة على حساب الانستغرام turathkw.



وأوضحت الجمعية أن هذه الأنشطة تأتي لتكمل سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي دأبت على إقامتها حرصا على نشر العلم الشرعي، واستغلالا لوقت العطلة الربيعية بما يعود بالنفع على الشباب وطلبة العلم، وذلك من خلال اللجان التابعة لها.



الجدير بالذكر أن إدارة بناء المساجد والمشاريع الإسلامية في منطقة الجهراء تهتم بنشر الوعي الديني في المجتمع، وترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب أبنائه، وربط جيل الشباب بالقرآن الكريم، وبالإضافة الى ما تقوم به من أنشطة ثقافية واجتماعية وتوعية فإنها اهتمت بالمشاريع الإغاثية والدعوية لكل دول العالم، وكذلك إقامة المشاريع الإسلامية كالمساجد والآبار والمراكز الإسلامية وملاجئ الأيتام واستقبال الزكاة وتوصيلها إلى مستحقيها.