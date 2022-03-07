بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع المستشار النمساوي كارل نيهامر امس العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد في «قصر الشاطئ» في ابوظبي نيهامر خلال زيارته الى الامارات.



وأضافت الوكالة ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تطورات أزمة أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والسلام في العالم، مؤكدين ضرورة ايجاد تسوية سلمية لها من خلال الحوار والتفاوض والحلول الديبلوماسية.



كما شددا على أهمية تقديم الدعم الانساني للمتضررين من المدنيين وتوفير الحماية والمساعدة لهم.



وأوضحت ان الشيخ محمد بن زايد اكد ان دولة الإمارات من خلال رئاستها مجلس الأمن الدولي خلال شهر مارس الجاري تبذل كل ما في وسعها من أجل تشجيع الحلول السلمية للأزمة الأوكرانية والعمل والتعاون مع الأطراف المعنية لتعزيز السلام الدولي.



وأشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط الامارات والنمسا وما شهدته هذه العلاقات من تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان الامارات حريصة على دفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين الى الأمام في مختلف المجالات خاصة الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والتعليم وغيرها.



وعبر عن شكره لنيهامر لموقف النمسا التي أدانت الاعتداءات الارهابية الحوثية على منشآت ومواقع مدنية في دولة الامارات.



وأشارت الوكالة الى ان اللقاء تطرق الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



من جانبه، شكر مستشار النمسا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا حرص النمسا على تعزيز علاقاتها مع الإمارات على جميع المستويات والتعاون معها في مجال دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.