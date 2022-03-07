أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي خرج فيه الالاف من أوكرانيا باتجاه دول الجوار، ثمة ترقب لإجراء جولة ثالثة من المحادثات بين ممثلين لروسيا واوكرانيا اليوم الاثنين.



وقالت فرقة عمل روسية إن وقف إطلاق النار يبدا في اليوم الثاني عشر من الحرب، من أجل خروج المدنيين من العاصمة كييف ومدينة ماريوبول الساحلية وخاركيف ثانية كبريات مدن أوكرانيا وكذلك مدينة سومي.



ولم يتضح ما إذا كان القتال سيتوقف خارج المناطق المذكورة، كما لم تتضح مدة هذه الهدنة.



ويأتي هذا الإعلان بعد محاولتين فاشلتين لإجلاء المدنيين من ماريوبول، وقدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 200 ألف شخص يحاولون الفرار منها.



وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتسبب في فشل وقف إطلاق النار.



من جهة أخرى، أظهرت صور ومقاطع فيديو تصاعد نيران ودخان اسود كثيف من خزانات نفط في منطقة لوغانسك الانفصالية شرقي أوكرانيا، حيث اتهمت موسكو القوات الأوكرانية بقصف الخزانات بالصواريخ، فيما القت كييف بالمسؤولية على القوات الروسية في قصف خزانات النفط.