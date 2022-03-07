دعا وزير خارجية الصين وانغ يي، إلى العمل على خفض التصعيد من حدة الأزمة الأوكرانية.



وأشار إلى أن الصين تلعب دورا لتسهيل الحوار لحل الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أن العالم بعيد عن العودة لما كان عليه أيام الحرب الباردة.



ودعا وانغ يي "للعمل معا لتجاوز هذه الأوقات الصعبة" وقال إن "تعددية الأقطاب أساس للوفاء بالالتزامات الدولية".



ورأى أن إدارة العالم يجب أن تدار بشكل منصف.



وتابع وزير خارجية الصين قائلا: " لدينا علاقات استراتيجية مع روسيا هي الأكبر في العالم، لدينا التزام دائم لتعزيز التعاون مع روسيا".

وأكد أن "العلاقات مع روسيا قوية بصرف النظر عن التحديات العالمية".



واضاف: "مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة".