العميد الركن مبارك الزعبي: التمرين يهدف إلى تعزيز وتبادل الخبرات في كيفية إدارة الأزمات





انطلقت فعاليات تنفيذ تمرين «حسم العقبان 2022» في قاعدة (فورت كارسن) بولاية كولورادو الأميركية، بقيادة وتنفيذ الجيش الكويتي، حيث سيشارك في فعاليات واحداث التمرين الذي يستمر 14 يوما، قيادات وضباط من مختلف قطاعات الجيش والحرس الوطني الكويتي وعدد من ضباط القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى الجانب الأميركي وبعض المؤسسات المدنية والأمنية من الدول الصديقة.

وأوضح قائد قوة الواجب المشتركة لتمرين «حسم العقبان 2022» العميد الركن مبارك الزعبي أن التمرين يهدف إلى تعزيز وتبادل الخبرات في كيفية ادارة الازمات والكوارث ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتوحيد الإجراءات في مجال التخطيط والتنفيذ للوحدات المشاركة على جميع المستويات في بيئة العمليات العسكرية غير التقليدية والتي أصبحت معقدة ومتغيرة باستمرار وصولا الى التوافق والتكامل العملياتي بين الدول المشاركة، إضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات والادارات الحكومية في ادارة الأزمات وتأصيل دورها في دعم العمليات العسكرية والأمنية، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة وردع التحديات والتهديدات على المستويين المحلي والاقليمي وتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الشقيقة والصديقة.



كما بين العميد الركن مبارك الزعبي أن قيادة وتنفيذ التمرين سيتم من خلال مراكز قيادة رئيسية يديرها ضباط من الجيش الكويتي بالتعاون مع المشاركين من الحرس الوطني الكويتي.



وذكر انه تم الاعداد للتمرين في الكويت وسينفذ في الولايات المتحدة الأميركية على عدة مراحل، وهي مرحلة اجراءات التخطيط العملياتي وتمرين مراكز القيادات وإدارة الأزمات.



ويعد تمرين (حسم العقبان 2022) النسخة الـ 15 من سلسلة تمارين حسم العقبان والتي بدأت في عام 1999 في مملكة البحرين.