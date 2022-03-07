تنطلق غداً الثلاثاء منافسات دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة من 8 حتى 30 مارس الحالي برعاية بنك الكويت الوطني في 6 ألعاب رياضية هي: كرة القدم العشبي رجال – كرة القدم صالات رجال ونساء – كرة السلة نساء – كرة الطائرة رجال ونساء، بمشاركة ما يقارب 690 لاعبا ولاعبة، والتي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 التي أعلن عنها خلال شهر ديسمبر الماضي لدعم الرياضة الكويتية بالعديد من المواهب خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الرغبة السياسية في بناء جيل جديد من الشباب والاهتمام بهم لتمثيل الكويت في المحافل الخارجية.



وتفتتح منافسات مسابقة كرة القدم بـ 6 مواجهات ضمن المجموعات الثلاث في الظهور الأول حيث يلتقي في اطار المجموعة الاولى فريق قوة الاطفاء العام مع فريق كلية الكويت التقنية في الساعة السادسة على ساحة الفحيحيل وفي تمام الساعة الثامنة ستكون مواجهة كلية القانون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفي المجموعة الثانية التي ستقام بها منافسات المجموعة الثانية تستضيف ساحة الصليبخات مواجهتي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مع كلية الجونكوين في السادسة، وكلية تكنولوجيا الطيران مع الجامعة الأميركية في الثامنة، وتلتقي جامعة الخليج مع الجامعة الأسترالية وجامعة الكويت مع كلية الكويت للعلوم في إطار منافسات المجموعة الثالثة في ساحة الجهراء.



من جانبه، أكد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي على أن الاتحاد سخر كل الامكانات الفنية والبشرية لإنجاح النسخة الاولى لدوري الألعاب الرياضية للتعليم العالي والتي تعد باكورة الدورات التي ينظمها الاتحاد والتي شهدت عاملا جادا خلال الفترة الماضية من التجهيز والاعداد حتى تظهر بالشكل الذي يتناسب مع مكانة التعليم العالي وبرعاية بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي لأنشطة وفعاليات الاتحاد والتي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025، وقال: كل اللجان العاملة ولجنة التعليم العالي بالاتحاد تعمل برؤية واضحة وعزيمة صلبة لنعيد للكويت باريقها الرياضي وللرياضة المدرسية والجامعية رونقها بدعم كافة مؤسسات ووزارات الدولة خاصة أن الدورة تشكل دعامة أساسية للمسيرة الرياضية وتمثل انطلاقة لنهج رياضي جديد نحترم فيه تاريخا مضى وحاضرا نصنع به مستقبلا تستحقه الكويت.