أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولات ميدانية مكثفه بمناطق بيان وحولي والسالمية منذ بداية شهر مارس لرفع كل ما يعوق الطرق ويشوه المنظر العام مثل السيارات المهملة والسكراب، فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته.



وأكد الجبعة قيام الفريق الرقابي بتنفيذ ثلاث جولات ميدانية متواصلة بمناطق بيان وحولي والسالمية منذ بداية شهر مارس أسفرت عن رفع 37 سيارة مهملة وسكراب وتم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية.



ولفت إلى تواصل الجولات الميدانية المكثفة من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع مناطق المحافظة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.