الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح: الترقية دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل بإخلاص من أجل رفعة الكويت والحرس الوطني

الترقية ليست نجوماً تُزين الأكتاف بل ثقة منحتها القيادة ومسؤولية وجب حملها بكل تفان وإخلاص

أوصيكم بمواصلة العمل المثمر لاستمرار تميز الحرس الوطني

سعادة وكيل الحرس الوطني: العمل بجد وإخلاص وتفان للنهوض بالحرس الوطني لمواصلة دوره في المنظومة الأمنية



تحت رعاية وحضور معالي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وبحضور سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكبار القادة والضباط، احتفل الحرس الوطني بتكريم عدد من القادة بمناسبة صدور المرسوم الأميري بترقيتهم إلى رتبة عميد، وتأدية أربعة عشر ضابطا من كلية أحمد بن محمد العسكرية ضمن الدفعة السابعة عشرة في دولة قطر الشقيقة، وعشرة ضباط من خريجي كلية علي الصباح العسكرية ضمن الدفعة الثامنة والأربعين، القسم القانوني.

وهنأ معالي النائب القادة المرقين على ثقة القيادة السياسية بهم، ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.



واكد أن الترقية دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل بإخلاص من أجل رفعة الكويت والحرس الوطني، مشيرا إلى أن الرتبة تكليف قبل أن تكون تشريفا وليست نجوما تزين الأكتاف بل هي ثقة منحتها القيادة ومسؤولية وجب حملها بكل تفان وإخلاص.



وقال معالي النائب للقادة المرقين «أوصيكم بمواصلة العمل المثمر لاستمرار تميز الحرس الوطني من خلال تطبيق مبادئ العمل والمساواة والتعامل الراقي فيما بينكم، وصولاً لتحقيق التميز لهذه المؤسسة، لنؤدي واجبنا بكل كفاءة واقتدار جنبا الى جنب مع الجهات العسكرية والأمنية في وطننا العزيز».



كما هنأ معالي نائب رئيس الحرس الوطني الضباط الجدد، وأوضح أن قيادة الحرس الوطني حريصة على الالتقاء بالخريجين لتبارك انضمامهم الى صفوف الحرس الوطني وترسخ فيهم ما يجب أن يكون عليه العسكريون لاسيما منتسبي الحرس الوطني، خاصة ترسيخ عقيدة الدفاع عن الوطن وأراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه.



وتقدم معالي النائب بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل الضباط والمعلمين وضباط الصف والأفراد في مديرية التدريب، مثمنا الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل تهيئة وتأسيس الضباط علميا وعسكريا.



ودعا معالي نائب رئيس الحرس الوطني الله تعالى أن تظل الكويت واحة أمن وأمان وأن يمن عليها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



من جهته، هنأ وكيل الحرس الوطني القادة المرقين والضباط الخريجين، ودعا إلى ضرورة العمل بجد وإخلاص وتفان للنهوض بالحرس الوطني لمواصلة دوره في المنظومة الأمنية إلى جانب الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام، والعمل على اكتساب الخبرة ممن سبقوهم في الخدمة العسكرية وأن يكونوا صورة مشرفة للحرس الوطني.