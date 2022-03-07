دارين العلي



أسفرت حملة تفتيشية مشتركة بين الهيئة العامة للبيئة وفريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء الى تسجيل محاضر مخالفات بحق احدى الشركات الحكومية بسبب تسرب المياه من شبكاتها على مناهيل الأمطار.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ«الأنباء» إن الحملة تمت بناء على بلاغ من قبل الهيئة وبحضور مفتشيها، حيث تم تسجيل محضر ضبط واثبات حالة إسراف وكذلك مخالفات بيئية بسبب تسريب المياه على مناهيل الأمطار.



ولفت الشمري الى انه تم التأكيد على الشركة بضرورة إيجاد مواقع بديلة لتصريف المياه وعدم صرفها في مجاري الأمطار ووقف الإسراف.