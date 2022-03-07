قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لمخاوف متعلقة بالإمدادات بسبب إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسي واحتمال تأخر عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

في الدقائق القليلة الأولى من التداول، وصل خام برنت إلى 139.13 دولار، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 130.50 دولار.

وسجل بذلك كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ يوليو تموز 2008.

وخلال التداولات، انخفضت بعض تلك المكاسب ليرتفع خام برنت 6.60 دولار أو 5.6% إلى 124.71 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 6.67 دولار أو 5.8% إلى 122.35 دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسي، في حين نسق البيت الأبيض مع لجان الكونجرس الرئيسية للمضي قدما في هذا الحظر.



وقال مسؤول أمني إيراني كبير اليوم الاثنين إن آفاق المحادثات النووية "لا تزال غير واضحة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة إذا قبلت واشنطن النقاط التي طرحتها طهران.

وقال محللون إن إيران ستحتاج إلى عدة أشهر لاستعادة تدفقاتها النفطية حتى إذا توصلت إلى اتفاق نووي.