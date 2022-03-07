مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن مجلس الوزراء يعقد جلسة اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد للنظر في التوصيات المطروحة في الجلسة البرلمانية الخاصة السرية التي عقدت اليوم حول تداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا ، حيث رحبت الحكومة على لسان رئيسها سمو الشيخ صباح الخالد في بداية الجلسة وقبل ان تتحول إلى سرية بالاستماع إلى كل مقترحات النواب إلى جانب إطلاع النواب علي كل الاحتمالات المتوقعة لتداعيات المواجهة العسكرية بين البلدية والتي مازالت مستمرة حتى الآن.

ولفتت المصادر إلى ان مجلس الوزراء عقد أكثر من جلسة استثنائية منذ اندلاع المواجهة العسكرية منهم جلسة عقدت أمس الأحد.