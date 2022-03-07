وجد باحثون بكلية الطب جامعة جون هوبكنز الأمريكية، أن تدخين السجائر الإلكترونية مرتبط بزيادة إحتمالات المعاناة من مقدمات السكر.

يذكر أن "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكي، أن مدخني السجائر التقليدية هم بنحو مابين 30 إلى 40% أكثر عرضة من غير المدخنين للإصابة بمرض السكر النمط الثاني، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة القلبية والدماغية، فضلًا عن أمراض الأوعية الدموية الطرفية، ويتم ترويج السجائر الإلكترونية في بعض الأحيان كمنتج للحد من مخاطر تدخين السجائر التقليدية.

وأشار الباحثون إلى إرتفاع تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب لتظل مصدرًا للقلق فيما يخص الصحة العامة.

الفريق البحثي بتحليل البيانات المسجلة مابين عامى 2016-2018 من نظام مراقبة عامل المخاطر السلوكي، موضحين أنه من بين 600،046 المستجيبين 9٪، أكثر من (66 ألف فرد) كانوا من مستخدمي السجائر الإلكترونية الحالية.

وأظهرت البيانات أن مستخدمي السجائر الإلكترونية لديهم انتشار أعلى لعوامل حياة عالية المخاطر ووضع صحي أسوأ فيما يتعلق بالصحة العقلية، والجسدية ذات الصلة مقارنة بغير المدخنين.

في هذه العينة العشوائية من البالغين الأمريكيين، كان استخدام السجائر الإلكترونية مرتبطة بأجزاء أكبر من مقدمات مرض السكر، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية أو السجائر التقليدية.