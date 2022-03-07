تصدر فيلم الحركة والجرمية الجديد (باتمان) "الرجل الوطواط" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 128.5 مليون دولار أمريكي.

أخرج الفيلم مات ريفز وشارك في البطولة روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وجيفري رايت.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة (أنتشارتد) "مجهول" من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني محققا 11 مليون دولار.

الفيلم من إخراج روبن فلايشر وبطولة توم هولاند ومارك والبرج وانطونيو بانديراس.

وجاء الفيلم الكوميدي (دوج) "كلب" في المركز الثالث متراجعا من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار.

أخرج الفيلم ريد كارلوين وتشانينج تيتوم ولعب دور البطولة كل من تيتوم وكوريانكا كيلتشر وإيمي رافير-لامبمان.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" الذي تراجع من المركز الثالث مسجلا 4.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.

واحتل فيلم الإثارة والغموض (ديث أون ذا نايل) "قتل على ضفاف النيل" المركز الخامس متراجعا من المركز الرابع الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 2.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة كينيث براناه وتوم بيتمان وأرمي هامر وإيما ماكي ومن إخراج كينيث براناه.