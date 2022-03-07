لتأمين إمدادات الطاقة في ظل الحرب في أوكرانيا، طالب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، بتمديد عمل محطات الطاقة النووية في ألمانيا لعدة سنوات.

وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني (زد دي إف): "بالطبع من الممكن التمديد من الناحية التقنية البحتة، لكن الأمر يتعلق الآن بالإرادة السياسية... أعتقد أن التمديد لمدة ثلاثة إلى خمسة أعوام في هذا الوضع الطارئ سيكون مرحلة انتقالية جيدة لإنتاج كهرباء رخيصة، وفي الوقت نفسه ليس لها تأثير على المناخ... سيكون ذلك الآن هو النهج السليم".

ومن أجل تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الارتفاع الهائل لأسعار البنزين، طالب زودر "بمكابح مطلقة لأسعار الطاقة" في أسرع وقت ممكن، وقال: "لهذا السبب يجب تخفيض ضريبة القيمة المضافة قدر الإمكان، وربما حتى تخفيضها إلى الصفر بموافقة الاتحاد الأوروبي"، موضحا أن هذا يمكن أن يوفر ما يصل إلى 20% من سعر البنزين، وقال: "علينا أن نفكر في كل شيء الآن. يجب إعادة تعديل القناعات والقواعد القديمة".

وجدد زودر طلب التحالف المسيحي للحكومة الألمانية بتشكيل مجلس أمن بمشاركة الولايات الألمانية في ضوء اللاجئين القادمين إلى ألمانيا، مؤكدا ضرورة تشكيل المجلس خلال هذا الأسبوع، وقال: "من المهم أن يتم تنسيق الأمر برمته في ألمانيا"، مشيرا إلى الحاجة إلى "إستراتيجية وطنية" وتنسيق بين الولايات والحكومة الاتحادية، مضيفا أن هناك حاجة أيضا إلى دعم مالي من الحكومة الاتحادية للبلديات.