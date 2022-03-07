نظم مجلس "شما بنت محمد للفكر والمعرفة" بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية ندوة ثقافية بعنوان "طه حسين.. وجوه متعددة للعقل"، وذلك ضمن برنامج "بصيرة العقل"، احتفاءً باختيار الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي شخصية رئيسية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022.

وقال المشاركون في الندوة - نقلا عن وكالة أنباء الإمارات- "إن طه حسين ليس كاتبا أو باحثا فحسب، وإنما هو صاحب طريق تنويري حمل مشعله ليفتح طرقا جديدة أمام الفكر والأدب العربي والثقافة، كما نجح في بلورة الطاقة المرتبطة بالفضول والرغبة في التعلم التي لا تعرف لها حدود"، مشيرين إلى أنه كان دائم القراءة والإطلاع وشغوفا بالمعرفة والعلم، وأنه سيظل علامة بارزة ونبعا متجددا لكل الدارسين عبر الأجيال.

واستعرض المشاركون سيرة طه حسين الحافلة ومعاركه الثقافية، ومحنته التي كانت سببا لصبره وقوته، ودوره في إعادة النظر للتراث بعين النقد العقلاني.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال مشاركة في الندوة بعنوان "تجربتي مع طه حسين" - "إن طه حسين واحد من المفكرين والأدباء العرب الذين أثاروا الجدل والصراع الفكري حتى اليوم بفكره الحي بين صفحات كتبه التي تركت أثرا واضحا بالثقافة العربية والثقافة الإنسانية".

وأشارت إلى أنها حين بدأت خطواتها الأولى في عالم القراءة والمعرفة تشبعت ببعض أفكاره، وأنها حينما كانت تعد رسالة الدكتوراه أطلعت على دراسة طه حسين لفكر ابن خلدون، ووجدت في نقده للمقدمة رحلة فكرية عميقة دفعتها إلى التعمق في فكره.