أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع نسبة النساء العاملات في الشركات الكبرى بكوريا الجنوبية إلى حوالي 25% من إجمالي قوة العمل في هذه الشركات، في حين تحصل المرأة في المتوسط على حوالي70% من الأجر الذي يحصل عليه نظيرها الرجل في هذه الشركات.

وبحسب تقرير معهد "سي.إكس.أو" الكوري الجنوبي فإن أكبر 150 شركة في كوريا الجنوبية وظفت حوالي 199 ألفا و700 أمرأة حتى نهاية 2020، بما يعادل 24% من إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات والذي كان 1ر831 ألف عامل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه البيانات تعتمد على تقارير الشركات عن عام 2020 وأن الشركات تشمل أكبر 10 شركات في كل قطاع من 15 قطاعا في الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

ويعتبر قطاع التوزيع الأعلى في توظيف النساء حيث تشكل المرأة حوالي 54% من إجمالي قوة العمل فيه، ثم قطاع الخدمات المالية وتمثل النساء حوالي 50% من إجمالي العاملين فيه ثم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة قدرها 44% تقريبا.

أما أقل القطاعات توظيفا للنساء فكانت صناعة الصلب حيث تمثل النساء 7ر4% فقط من إجمالي العاملين فيه، يليه قطاع السيارات بنسبة 5ر5% ثم قطاع صناعة الآلات بنسبة 1ر6%.

وأشار المعهد إلى أن متوسط أجر المرأة العاملة في هذه الشركات يعادل نحو 68% من متوسط أجر نظيرها الرجل.

وفي حين يعتبر قطاع صناعة المنسوجات الأقل تمييزا ضد المرأة من حيث الأجر حيث يبلغ متوسط أجر المرأة 6ر86% من متوسط أجر نظيرها الرجل، فإن قطاع التشييد هو الأشد تمييزا حيث تحصل المرأة العاملة في القطاع على حوالي 4ر57% من متوسط أجر نظيرها الرجل، بحسب بيانات المعهد.