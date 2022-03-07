أكد المخرج مجدي الهواري، استقرار الحالة الصحية للفنانة غادة عادل، التي نُقلت إلى المستشفى في وقت سابق إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وقال المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غادة عادل بخير.. ادعوا لها"، مناشدا جمهورها ومحبيها الدعاء لها لحين تماثلها للشفاء تماما.

كان عبد الله مجدي الهواري، نجل الفنانة غادة عادل، قد كشف عن تعرض والدته لوعكة صحية، ونشر صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وطلب الدعاء لها.

كانت الفنانة غادة عادل قد انتهت مؤخرا من تصوير مسلسلها "منورة بأهلها" الذي يعرض حاليا، بطولة ليلى علوي، وباسم سمرة، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وعباس أبو الحسن، وعمر رزيق، وبلال التونسي، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله، فيما تشارك الفنانة غادة عادل في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل "أحلام سعيدة".