انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (157) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة لبنان خلفا للكويت وذلك للإعداد والتحضير لأعمال المجلس على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء.

يناقش المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن (11) بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية؛ وفى مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156-157؛ وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر؛ والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وهذا الملف يتناول عددا من العناوين منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية؛ والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة؛ ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني؛ بالإضافة إلى تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل؛ والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه من الأراضي العربية المحتلة .

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول "الشؤون العربية والأمن القومي" ويتضمن عددا من القضايا منها التضامن مع لبنان؛ تطورات الوضع فى سوريا وليبيا واليمن؛ احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث؛ أمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربي؛ واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ؛ والتدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندا بعنوان "الشؤون السياسية الدولية" ويشتمل على موضوع التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية؛ ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي؛ والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية (العلاقات العربية - الإفريقية؛ والعلاقات العربية - الأوربية؛ والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية واليابان والهند والصين وآسيا الوسطى وجزر الباسفيك وأمريكا الجنوبية؛ والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ويشمل البند المتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان فى مشروع جدول الأعمال عددا من الموضوعات منها دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص؛ وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالشؤون القانونية يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

وفى الشق الاقتصادي يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت حول "مبادرة الأمن الغذائي العربي".

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال فى الشق المالى والإداري بندا حول تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.