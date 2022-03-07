تكبد الملياردير يوهان روبرت، أغنى رجال الأعمال في جنوب أفريقيا، خسائر تجاوزت حاجز المليار دولار جراء الأحداث الروسية الأوكرانية.

ووفقا لمؤشر مليارديرات (بلومبرج)، بلغت خسائر روبرت، رئيس شركة "ريتشمونت" للسلع الفاخرة المتخصصة في تصنيع وبيع السلع الكمالية (المجوهرات والساعات والإكسسوارات باهظة التكلفة وغيرها) ومقرها الرئيسي بسويسرا، منذ بدء الأحداث 1.23 مليار دولار أمريكي بعدما عزف المستثمرون عن شراء منتجات الشركة؛ الأمر الذي أدى لانخفاض القيمة السوقية للشركة بنسبة تخطت 15%.

وعلى النطاق العالمي، يتخوف المستثمرون من احتمالية أن تؤدي الأزمة الراهنة إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد أكثر الأشخاص ثراء في روسيا، والذين يساهمون بما يتراوح بين 5% و7% من نسبة الإنفاق العالمي على السلع الكمالية.

علاوة على ذلك، حذر الخبراء من أن العقوبات المفروضة على الأفراد الأثرياء في روسيا ستؤثر سلبيا على شركات السلع الكمالية، لا سيما إذا تضمنت هذه العقوبات منع تصدير السلع الكمالية الأكثر مبيعا.

على جانب آخر، أسفرت تقلبات السوق الحالية عن هبوط حاد في أسهم شركات السلع الكمالية، وقدرت صافي ثروة الملياردير يوهان روبرت بحوالي 10.7 مليار دولار، مقابل 11.93 مليار دولار في بداية العام الجاري؛ فيما تتجاوز حصة روبرت في شركة "ريتشمونت" 7 مليارات دولار.