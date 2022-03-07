عقدت الأمانة العامة للهيئة العربية لاعتماد البرامج والشهادات المهنية التابعة لاتحاد الأطباء العرب، اجتماعها الدوري عبر الإنترنت؛ لمتابعة مجموعة من المقترحات التي تتعلق بأعمال الهيئة بضوابط التحكيم، واعتماد المعايير الخاصة بالبرامج والشهادات المهنية.

وشارك في اجتماع الهيئة العربية لاعتماد البرامج والشهادات المهنية، الدكتور جمال أبو السرور الرئيس المشارك للهيئة، وعميد كلية طب الأزهر سابقاً، والدكتور هشام السباعي الرئيس المشارك للهيئة، وأمين عام "البورد العربي" سابقاً وأمين عام الهيئة، والدكتور أسامة رسلان الأمين العام للهيئة، وأمين عام اتحاد الأطباء العرب.

كما حضر الاجتماع أعضاء الأمانة العامة للهيئة، وهم: الدكتور محمد محمود البتانوني عميد كلية طب بني سويف سابقاً، والدكتور محمد السويحلي (ليبيا)، والدكتور الشيخ الصديق بدر (السودان) أستاذ طب المجتمع، والدكتورة نجوى عيد أستاذ الطب الباطني وطب الأسرة بجامعة القاهرة.

واستعرضت الدكتورة ولاء خاطر مستشار التعليم الطبي باتحاد الأطباء العرب وعضو المجلس التنفيذي للهيئة- خلال الاجتماع- الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة، وأبرزها تنفيذ الدليل التعريفي للهيئة، وتحديث الموقع الإلكترونى لها، كما عرضت الأنشطة العلمية التي تم اعتمادها من الهيئة من جهات داخل وخارج مصر.

وجرى خلال الاجتماع، اعتماد المعايير الخاصة باعتماد البرامج، بالإضافة إلى ترجمتها إلى اللغة العربية حتى تكون متاحة لجميع المهتمين بالاعتماد، والعاملين في مجال التعليم الطبي والمؤسسات التي تهتم بالتعليم والتدريب في المجال الطبي.

كما اتفق الحضور على التجهيز لـ"ويبينار" علمي كبير للتعريف بالهيئة، يشارك فيه كبار المتخصصين في التعليم الطبي والاعتماد، على أن يعقد هذا المؤتمر خلال شهر سبتمبر القادم.

يشار إلى أن الأمانة العامة للهيئة العربية لاعتماد البرامج تجتمع بصفة دورية مرتين سنويا؛ لمتابعة أعمال الهيئة، ومناقشة تقارير الإنجازات والأنشطة المختلفة.