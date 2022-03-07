أكدت وزارة الزراعة في فرنسا انتشار أنفلونزا الطيور في منطقة "بلاد اللوار" بوسط غرب البلاد .. مؤكدة رصد 74 حالة تفش في مزارع المنطقة ولا سيما في "فيندي".

وذكرت وزارة الزراعة الفرنسية - في بيان حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية إن هناك شكوكا في وجود عدد كبير من الإصابات ويجرى التحقيق، موضحة أنه تم تأكيد 58 حالة تفش بـ"فيندي" في 4 مارس الجاري مقابل 9 حالات في 24 فبراير الماضي، و11 حالة تفش في 28 فبراير الماضي في "لوار أتلانتيك".

وأضافت أنه في 4 مارس الجاري، شهدت فرنسا 443 حالة تفش بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في المداجن و35 حالة في الحياة البرية و 17 حالة في الساحات الخلفية.

يذكر أن وزارة الزراعة الفرنسية قد قالت في 12 فبراير الماضي إن آخر إحصاء أجرته بين وجود 328 بؤرة في المداجن، بينها 218 في إقليم لاند "جنوب غرب"، حيث تم تنظيم عمليات ذبح جماعية، وتعد هذه الموجة الرابعة لإنفلونزا الطيور التي تشهدها فرنسا، منذ عام 2015، حيث أدت الموجة الأخيرة، في الشتاء الماضي، إلى ذبح أكثر من 3.5 مليون طائر، معظمها من البط.