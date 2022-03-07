أعلنت شركة "هيبغنوزيس سونغ مانجمنت" الأحد أنها استحوذت على حقوق كامل أغنيات المغني والشاعر ليونارد كوهين في أحدث صفقة من سلسلة عمليات بيع حقوق أعمال النجوم الموسيقية.

وأوضحت "هيبغنوزيس" في بيان أنها حصلت على حقوق الأغنيات والأعمال المشتقة الـ278 التي لحّنها الفنان المتحدر من مدينة مونتريال الكندية، ومنها أغنية "هللويا" الشهيرة.

ولم يشر البيان إلى قيمة الصفقةالموقّعة مع ورثة الشاعر والملحّن والمغني الذي توفي سنة 2016 عن 82 عاماً.

وقال مؤسس "هيبغنوزيس سونغ مانجمنت" الكندي ميرك ميركورياديس "تولينا الحفاظ على أغنيات ليونارد كوهين التي لا تضاهى والإشراف عليها مسؤولية رائعة نقبل عليها بحماسة وندرك أهميتها".

وكان في مقدّم ممثلي ورثة ليونارد كوهين في هذه الصفقة مدير أعماله لمدة طويلة روبرت كوري. وجرى الاستحواذ لحساب "هيبغنوزيس سونغز كابيتال"، وهي ثمرة شراكة بين "هيبغنوزيس سونغ مانجمنت" و"بلاكستون إل إل بي".

وسبق لـ"هيبغنوزيس" أن اشترت حقوق أعمال عدد من النجوم من بينهم الأميركي الكندي نيل يونغ وفرقة الروك البديل الأميركية "ذي رد هوت تشيلي بيبرز".