أرجأ النمساوي دومينيك ثيم، بطل بطولة أمريكا المفتوحة للتنس السابق، موعد عودته للملاعب، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب إصابة في المعصم، حتى بدء موسم الملاعب الرملية.

وذكر ثيم عبر"إنستجرام" أنه سينسحب من بطولتين للأساتذة على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة.

وقال :" يدي تتحسن ولكنني قررت الانسحاب من بطولتي إنديان ويلز وميامي على أن أعود للعب على الملاعب الرملية".

وأضاف ثيم، الذي لم يلعب منذ حزيران/يونيو، إن العودة على الملاعب الرملية هو" التوقيت المناسب" لأنه يشعر بأريحية كبيرة على هذه الأرضية.

ولم يحدد بعد متى يخطط للعودة للعب مرة أخرى.

ويبدأ موسم الملاعب الرملية الشهر المقبل، حيث ستكون أول بطولة كبرى هي بطولة مونت كارلو للأساتذة التي تقام في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل المقبل.