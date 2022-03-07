ذكرت تقارير إخبارية أن الملياردير الأمريكي كارل إيكان باع الجزء الأخير من حصته في شركة النفط والغاز الطبيعي الأمريكية العملاقة "أوكسدينتال بتروليوم كورب"، والتي كانت في وقت من الأوقات تبلغ حوالي 10%.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيكان أرسل خطابا إلى مجلس إدارة أوكسدينتال يبلغه فيه بهذه الخطوة. كما استقال عضوان يمثلاه في مجلس إدارة الشركة .

وذكرت وول ستريت جورنال أن إيكان الذين كان قد قلص حصته في شركة النفط والغاز في وقت سابق، باع باقي هذه الحصة مؤخرا. وتنهي هذه الخطوة صدامات حادة بين إيكان وإدارة أوكسدينتال التي بدأت عندما انتقد الإدارة بشدة بسبب تقديمها عرضا يفوق عرض منافستها شيفرون كورب لشراء شركة أناداركو بتروليوم كورب مقابل 38 مليار دولار في أيار/مايو .2019

وكان إيكان يقول إن شراء أناداركو خطوة دفاعية غير مدروسة كما قاد حملة للإطاحة بالرئيسة التنفيذية لشركة أوكسدينتال فيكي هولوب.