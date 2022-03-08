نسبة الإقبال على الرضاعة الطبيعية ارتفعت من 70% إلى 95% بين الكويتيات بعد الولادة لكنها تنخفض إلى 10% والأطفال بعمر 6 أشهر

توجّه لتدريب أطباء عيادات الطفل السليم لمتابعة نمو الطفل وتغذيته وحالته الصحية بالكامل ومساعدة الأم لتكون قادرة على الاستمرار في الرضاعة

لدينا 6 شركات مؤهلة للتوريد إلى المقاصف ومع العودة الكاملة للمدارس سنكون جاهزين بأصناف غذائية صحية ومتابعة مفتشين يحملون «الضبطية القضائية»

رضعة واحدة من حليب بقري أو صناعي تتسبب في مهيجات الحساسية وتؤثر على أجهزة الجسم لدى نسبة كبيرة من الأطفال

نسبة فقر الدم بين الأطفال في ازدياد ونتائج الفحوصات تكشف أن«الأنيميا» تتراوح بين 20 و30% من سنة إلى 6 سنوات

الإحصائيات أكدت أن 80% من الأمهات يعطين أبناءهن العصير يومياً فركزنا على تعديل السكر مع الشركات المصنعة





أجرت اللقاء: حنان عبدالمعبود



ذكرت مديرة إدارة التوعية وتعزيز تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.منى الصميعي أن هناك توجها لتدريب الأطباء الذين يعملون في عيادات الطفل السليم بالمراكز الصحية، لمتابعة الأمهات بعد الخروج من المستشفى والحرص على متابعة نمو الطفل وتغذيته وحالته الصحية، ومساعدة الأم بطريقة صحيحة لجعلها قادرة على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية.

وقالت الصميعي، في لقاء خاص لـ «الأنباء»، إن هناك نقص مغذيات والتي يعاني منها الأطفال، حيث إن نتائج الفحوصات التي تجرى لكل الفئات العمرية للأطفال سنويا بينت أن الأنيميا تتراوح بين 20 و30% بينهم، وكلما كبر الأطفال من السن الصغيرة إلى سن الالتحاق بالمدارس ازدادت نسبة فقر الدم، محذرة من إشكالية أن «الغذاء الذي يتناوله أطفالنا يفتقر إلى المغذيات الضرورية وفي الوقت ذاته تكون السعرات الحرارية فيه مرتفعة، مما ينتج عنه مشكلة السمنة التي أصبحت عالية جدا في كل الفئات العمرية، وصار الأطفال المصابون بالسمنة لدينا يصنفون ضمن أعلى النسب في العالم، كما أن نسبة السمنة بين الكبار البالغين كبيرة ولهذا فقد ظهرت الأمراض المزمنة المتعلقة بالسمنة من سكري وضغط وغيرهما.

وثمنت اهتمام المستشفيات الخاصة بتطبيق سياسة المستشفيات صديقة الطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية، والذي يشمل كل المستشفيات الحكومية والأهلية التي تضم أقسام ولادة، لافتة إلى وجود برنامج يؤهل الأطباء والممرضين للحصول على شهادة استشاري دولي في الرضاعة الطبيعية، الذي يتقدم لاختباراته والحصول على شهادته عدد كبير يتزايد سنويا.

وتطرق اللقاء إلى الكثير من الأمور المتعلقة بالطفل، منها أسباب الإصابة بالأنيميا بينهم وسبل تفاديها، وآلية الاستعداد لتأهيل المقاصف المدرسية لتقديم أصناف غذائية صحية للصغار، فإلى التفاصيل:





كيف بدأتم تنفيذ مبادرة المستشفيات صديقة الطفل في الكويت، وإلى أين وصلتم فيها؟



٭ البرنامج بدأنا تطبيقه من خلال لجنة تشجيع الرضاعة الطبيعية بوزارة الصحة عام 1998، وشمل كل المستشفيات التي تضم أقسام ولادة، فهنا 4 مستشفيات حكومية بها أقسام ولادة، هي مستشفى الولادة ومستشفيات الجهراء والعدان والفروانية، إضافة للمستشفيات الخاصة التي تم التعميم عليها بالقرار الوزاري بالتطبيق لمبادرة المستشفيات صديقة الطفل، وبالفعل بدأنا مع المستشفيات بالتدريب ووضع سياسة لتطبيقها، وبعد سنوات من التدريب والمتابعة عام 2014 تم اعتماد مستشفى العدان كأول مستشفى حكومي صديق للطفل في الكويت، والمبادرة تتطلب إعادة التقييم بعد 3 سنوات، وبالفعل تم إعادة التقييم واستمر مستشفى العدان في التمتع باللقب حتى الآن، وتلاه مستشفى «طيبة» عام 2015 بالتقييم وحصل على اللقب واستمر بالحفاظ عليه بعد التقييم مرتين، وهناك مستشفيات لا تزال في طور التطبيق، والكثير من المستشفيات الخاصة انضمت للبرنامج، والانضمام طوعي وليس إجباريا، لكننا نلاحظ أن المستشفيات الخاصة أصبح لديها اهتمام كبير بتطبيق سياسة المستشفيات صديقة الطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية، والتي تعود لرغبة الأمهات بالرضاعة الطبيعية وبالتالي اهتمت المستشفيات بان تكون مستشفى صديقة الطفل لجذب هذه الفئة من الأمهات.



مساعدة الأمهات



من سياسات تطبيق المبادرة تدريب الأطباء وكل العاملين ممن لهم علاقة بالأم والطفل، كيف يتم تنفيذ ذلك داخل المستشفيات؟



٭ نعم، تدريب الأطباء والفرق التمريضية وأخصائيي التغذية وكافة العاملين بالمستشفى ممن لهم علاقة بالأم والطفل من سياسات تطبيق مبادرة «المستشفيات صديقة الطفل»، ولهذا هناك اتفاق مع «اليونيسيف» لإجراء تدريبات للأطباء للتعامل مع الأمهات والأطفال حديثي الولادة، على كيفية تنفيذ السياسة داخل المستشفيات، وحينما نرصد التأثير الذي حدث خلال السنوات السابقة نجد أن نسبة إقبال الأمهات على الرضاعة الطبيعية زادت بالفعل من 70% ووصلت إلى 95% من الأمهات الكويتيات اللاتي يبدأن بالرضاعة الطبيعية بعد الولادة، لكن من الملاحظ أنه بعد الخروج من المستشفى تبدأ نسبة الأمهات الملتزمات بالرضاعة الطبيعية فقط في التراجع، رغم أنه من المفترض أن تكون الرضاعة الطبعية فقط إلى عمر 6 أشهر من دون إضافة أي شيء آخر حتى الماء، لكن النسبة تكون جدا قليلة وتصل إلى 10% من الأمهات اللاتي يواصلن حتى عمر 6 أشهر على حليب الأم فقط، وهذا جعلنا نفكر في كيفية مساعدة الأمهات على مواصلة الرضاعة الطبيعية، والاستمرار بها بشكل كامل لمدة 6 أشهر إضافة إلى الاستمرار حتى عمر سنتين وأكثر، وأصبح لدينا توجه بتدريب الأطباء الذين يعملون بالمراكز الصحية، خاصة من يعملون بعيادات الطفل السليم، حيث الأمهات بعد الخروج من المستشفى تكون لهم زيارات مقررة للمركز الصحي، وفي عمر شهرين يبدأ التطعيم ويمكن أن تقوم الأم أيضا بمتابعة نمو الطفل وتغذيته وحالته الصحية بالكامل في عيادة الطفل السليم، ولهذا من الأهمية وبشدة أن يكون الطبيب المتواجد في استطاعته مساعدة الأم بطريقة صحيحة وجعلها قادرة على الاستمرار بالرضاعة الطبيعية.



بالإضافة إلى هذا، فتحنا عيادات للرضاعة الطبيعية بالمستشفيات الحكومية الأربعة وبعض المراكز الصحية، والمسؤولون عنها أغلبهم استشاريون دوليون في الرضاعة الطبيعية، ولدينا برنامج يؤهل الأطباء والتمريض للحصول على شهادة استشاري دولي في الرضاعة الطبيعية، وما يشعرنا بالسعادة أن العدد يتزايد سنويا، حيث يدخلون الامتحان ويحصلون على الشهادة، حتى يستطيعوا عن جدارة مساعدة الأمهات في العيادات، أو في أماكن عملهم سواء بالمستشفيات أو المراكز الصحية.



السياسات العشر الخاصة بتقييم «المستشفيات صديقة الطفل» هل هي ثابتة أم تخضع للتحديث؟



٭ الخطوات العشر كانت ثابتة حتى عام 2018 وحينها تم تحديثها من قبل منظمة الصحة العالمية، لأنها لم تكن تشتمل على المدونة «مدونة تسويق بدائل حليب الأم»، وحاليا الخطوات دخل ضمنها الكود، وكانت المدونة الدولية لتنظيم تسويق بدائل حليب الأم قد خرجت للنور عام 1981، خلال اجتماع مجلس الصحة العالمية والذي حضرته أغلب دول العالم وصوتوا جميعا على المدونة بالموافقة لتبني هذه التوصية وتطبيقها في دولهم، وقد تمت الموافقة من كل الدول عدا دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية، لأنه من المعروف أنها دولة صناعة، وبالنسبة لهم فإن صناعة حليب الأطفال أساسية، ولهذا كانت هي الدولة الوحيدة التي لم تعتمد المدونة، بينما كل الدول اعتمدتها حيث كل دولة تأخذ المدونة، وهي توصية يتم اعتمادها بشكل قانوني يقويها ويعززها، ونحن في الكويت حينما بدأنا برنامج الرضاعة الطبيعية واكبها عدد من القرارات الوزارية من المدونة تختص بالشركات والعاملين بالمستشفيات تتضمن كل الأمور الواجب الالتزام بها من أجل عدم الترويج أو التشجيع للحليب الصناعي.



وعام 2014 أصدر وزير الصحة آنذاك قرارا باعتماد المدونة، وكانت تستند إلى قانون الإعلانات والتي كان يقع عليها عقوبات ضمن قانون الإعلانات، ولهذا خرجت بشكل قوي كونها تستند إلى قانون، ولهذا في التصنيف العالمي للمدونات تم وضع مدونة الكويت في الصدارة أي رقم واحد كونها تستند إلى قانون، وحينما انتقلنا إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وألحق برنامج الرضاعة الطبيعية بالهيئة ومن ضمنها المدونة والتي تتبع وزارة الصحة في الأساس، قمنا بعمل تحديث لتكون الهيئة هي المسؤولة عن التفتيش والمتابعة بخصوص أي إعلانات أو مخالفة أو خرق للمدونة الكويتية، وإلى الآن لايزال الأمر قيد التنفيذ، بسبب الإجراءات حيث لابد من موافقة الفتوى والتشريع وغيره منذ عام 2017 أعمل على هذا الأمر.



تحديث الضوابط



المدونة اهتمت بمنع التسويق لحليب الأطفال إلا أن الشركات تتحايل على هذا الأمر ووصلت إهداءات شركات الحليب الصناعي للأمهات الجدد بعينات مجانية داخل المستشفيات، فهل هذا قانوني؟



٭ هذا ممنوع حسب قرارات المدونة، ولكن للأسف ليست لدينا متابعة لهذه القرارات، ولهذا فإننا في التحديث طلبنا أن يكون لدينا مفتشون لديهم ضبطية قضائية وهم يتابعون الموضوع، وكثيرا ما أتلقى ملاحظات مماثلة ولكن ليس بأيدينا شيء نقوم به.



وحينما يخرج قرار يستند إلى قوانين حيث لدينا قانون هيئة الغذاء وكذلك وزارة الصحة أصدرت قانون عام 2020 يشتمل على بعض البنود عن الإعلانات والترويج الذي أدخل ضمن المدونة المحدثة، حيث أدخل كل القوانين التي تعزز موقف الضبطية، وأتمنى أن ننتهي منها هذا العام حيث تم تأجيلها كثيرا بسبب ظروف كورونا.



تأثير كبير



كونك طبيبة متخصصة بالأطفال، ما تقييمك للصحة العامة للأطفال في ظل الأوضاع البيئية والسلوكيات الغذائية؟



٭ لابد من العناية بتغذية الطفل منذ الحمل، فحينما تحمل الأم فإن تؤثر تغذيتها على جسم وتركيبة ومكونات الطفل وهي نقطة مهمة وتعد من أهم المشاريع التي سنعمل عليها «تغذية الأم الحامل»، فمن قبل الولادة حتى الولادة مباشرة فإن أفضل غذاء يمكن للطفل الوليد أن يحصل عليه هو حليب أمه، وللأسف الكثير من الأطفال يحرم من هذه النعمة من حليب الأم وهو الغذاء المتكامل الذي لا يعطي تغذية فقط وإنما أيضا يعطي مناعة وحتى السلوك والطباع يكتسبهما الطفل أثناء رضاعته، وهذه الأمور يمكن ان يكون بالفعل لها تأثير على المدى القصير والبعيد، حيث الكثير من الأمهات يستسهلون الأمر بإرضاع الطفل صناعيا فيكون الطفل غير مؤهل صحيا بشكل جيد فيدخل بأمراض مما يجعله أكثر عبئا على الأم حين يصاب بالأمراض وتسهر لرعايته وقد يدخل المستشفى وتكون معه، وهناك الكثير من الأطفال يعانون الربو والحساسية، وهذا تأثير الحليب البقري والصناعي، حيث الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية إذا أخذ رضعة واحدة حليب صناعي ستغير وتدخل آلية المهيجات التي تثير أمور الحساسية بشكل فعلي.



فلو كل أم عرفت هذه المعلومات فلن تعطيه حتى وان كانت رضعة واحدة والتي تؤثر على أجهزة الجسم من الجهاز الهضمي والتنفسي، ولدينا بالكويت نسبة كبيرة من حالات الحساسية والتي لا تكون ناتجة عن الطقس فقط وإنما قد تكون نتيجة التغذية على حليب يتسبب في الحساسية وكذلك حساسية الجلد والاكزيما.



وهناك نقص في المغذيات، حيث بينت نتائج الفحوصات التي تجرى لكل الفئات العمرية للأطفال أن هناك أنيميا تتراوح بين 20 و30% كلما كبروا، حيث أطفال من السن الصغير إلى سن الالتحاق بالمدارس فإن نسبة فقر الدم بازدياد مع زيادة العمر، وبالسؤال لماذا لا يتناولون أطعمة تحتوي على حديد بنسبة كافية؟ لأن الغذاء الذي يتناوله الأطفال تكون كمية المغذيات الضرورية فيه قليلة، بينما السعرات الحرارية عالية، وبالتالي يدخلون في مشكلة السمنة وهي «حدث ولا حرج» لدينا نسبة الإصابة بالسمنة كبيرة جدا ومرتفعة في كل الفئات العمرية، حيث الأطفال الصغار أقل من عامين لديهم النسبة من أعلى النسب في العالم، كما أن الكبار البالغين لديهم نسبة كبيرة، ولهذا فقد ظهرت الأمراض المزمنة المتعلقة بالسمنة من سكري وضغط وغيرهما.



حلول جذرية



كيف يمكن تغيير نمط الحياة للأطفال حتى يمكن تلافي الوصول إلى الإصابة بالأمراض المزمنة؟



٭ هذه الأمراض الموجودة في الكويت كما تحدثنا أغلبها تتعلق بالبيئة، وطريقة المعيشة ونمط الحياة الذي للأسف يشجع على الأكل بسعرات حرارية عالية وغير مغذية، إضافة إلى قلة الحركة وهذه الأمور تؤدي في محصلتها لزيادة وزن وسمنة مما يجعلنا كمتخصصين ومسؤولين في مجال التغذية مطالبين بضرورة وضع حلول جذرية، فالتوعية مستمرة ولكنها لا تؤثر بشكل كبير حيث مفعولها لا يظهر مباشرة وإنما يستغرق عشرات السنوات وقد يكون لأجيال، بينما نحتاج إلى الإسراع بالتأثير وهذا يحتاج إلى التغيير في المواد الغذائية التي يقبل عليها الناس وندخل بها المواد التي تعتبر ناقصة ونقوم بالتعديل اللائق، ولهذا فقد بدأنا بإدخال الحديد إلى الخبز مع شركة المطاحن منذ سنوات، ووقتها قمنا بإدخال عدة فيتامينات ولكن تم سحبها شيئا فشيئا، ولم يتبق إلا الحديد وحمض الفوليك في طحين الخبز ليكون بكل المنتجات من الطحين، وهذا أثر على نسبة فقر الدم وحسب الإحصائيات في انخفاض، ولكن مع فئة الأطفال الصغار نجد أن تناولهم للخبز قليل ولهذا لا نعتمد على الطحين بالحديد كمصدر للأطفال الصغار، كما نوصي بعمل فحوصات دم للأطفال من عمر 6 أشهر، لأن في هذا العمر يكون مخزون الحديد الذي كان قد حصل عليه أثناء الحمل والولادة من الحبل السري يبدأ في الانخفاض ويهبط إلى الحد الأدنى عند عمر 6 أشهر وهنا يجب أن ندخل الأغذية التكميلية الغنية بالحديد، وان لم تكن الأم تعلم وتدخل ما يكمل غذاء الطفل فانه يصاب بفقر الدم، ومن أجل حمايته لابد من الفحص من خلال عيادات الطفل السليم والتي تقوم بالفحوصات وتقديم الحلول عبر بروتوكول يتم اتباعه من خلال الرعاية الأولية ويتضمن كل هذه الأمور ولكنه يحتاج إلى إقبال الأمهات على هذه الخدمات واستغلالها بشكل صحيح حيث عيادات الطفل السليم تعد فرصة للأمهات وخاصة حديثات العهد بالأطفال ويجهلون الكثير عنهم ويمكنهم زيارتها لإيجاد الحلول والأجوبة لكل استفساراتهم.



تركيز على الجيل الصاعد



ما آخر المستجدات لديكم بالهيئة فيما يختص بتطوير المقصف المدرسي؟



٭ حاليا بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بدأنا بمشروع تطوير المقصف المدرسي، حيث نعلم جميعا وضع المقصف في الكويت للأسف بعدما توقفت التغذية التي كانت وزارة التربية مسؤولة عنها من قبل، وبدأت المدارس من خلال المقصف المدرسي تبيع الأغذية على الطلبة، وأصبح الهدف ليس فقط توفير غذاء وإنما الربح أيضا، مما جعل نوعية الأغذية حسب ما يريد الطفل والبائع وليس على أسس، كونه يمد الطفل باحتياجاته، ولهذا ارتأينا التدخل في الأمر من جانب نوعية الأغذية التي تدخل إلى المقصف، ومن هنا جاءت فكرة أن الشركة التي ستقدم الأغذية لابد أن تكون من الشركات التي يمكنها دعم الأغذية والتغيير في محتواها من حيث قلة السكر والملح، لأن هذه المواد منذ الصغر لابد أن يتعود الإنسان على أن تكون معتدلة أو قليلة من أجل ألا يصاب بالرغبة في زيادتها والهوس بها ويكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي.



ومؤخرا، عرفنا أن الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعيا يكون طعم السكر مختلفا لديه عن الطفل الذي يرضع صناعيا، حيث الأخير تبرمج في عقله السكر المضاف وأصبح لديه إدمان مع الوقت ولهذا طوال الوقت لديه رغبة شديدة في هذا الطعم، بينما الطفل الذي تعود على الرضاعة الطبيعية والأكل الطبيعي دون إضافات وغير معلب أو مصنع لا يعاني هذا الإدمان، وبما أن كل هذه الأمور تكون في البداية فإننا نريد أن نجعل هذه الأمور تنغرس مع الطفل من البداية وتستمر في سنوات الدراسة.



تقليل السكر



كيف بدأتم بالتغيير؟



٭ بدأنا بالعصير فكلنا نعرف كم استهلاك العصير المعلب بالنسبة لأطفال المدارس حيث هناك إقبال كبير على العصير حيث واحدة من الإحصائيات أن 80% من الأمهات يعطون أبنائهم العصير يوميا، والقليل لا يعطي العصير، ولهذا ركزنا على العصير وأحضرنا 6 شركات تقوم على عمل العصير وتعليبه بالكويت وتناقشنا عن تعديل كمية السكر بالعصير حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وكان هناك تخوف لديهم من تغير الطعم وعدم الإقبال على المنتجات ولكن تجاوبوا ونفذوا وأحضروا عينات من العصير العادي والعصير مخفض السكر وأحضرنا عدد من الأشخاص للتذوق والجميع لم يجد فرقا كبيرا وإنما الطعم جيد، مما شجع الشركات وقبلوا تقليل كمية السكر بالعصائر، وحاليا النكتار به كمية السكر المخفضة والعصير الطبيعي لم يعد يضاف إليه أي سكر، بينما «الشراب» لم نعمل عليه مطلقا ولا نشجع تناوله لأنه عبارة ماء وسكر ولون ولهذا نمنع دخوله المدارس.



رصد دقيق



هل هناك رقابة على تنفيذ هذه الاشتراطات؟



٭ بما أننا نهدف إلى تطوير المقصف المدرسي فشكلنا لجنة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية مع وزارة التربية إدارة الأنشطة المدرسية مع الصحة المدرسية بوزارة الصحة مع قطاع شؤون تغذية المجتمع وقطاع التفتيش والرقابة باللجنة، نقوم بوضع إرشادات ومواصفات ووضعنا كذلك لائحة اشتراطات صحية للمقاصف المدرسية وتم اعتمادها من قبل الفتوى والتشريع ووزارة التربية وتم تعميمها على كل المدارس بضرورة توفرها بكل المقاصف، كما قمنا بعمل استبيان للمسؤولين عن المقصف المدرسي عن الأشياء غير الموجودة أو تحتاج إلى تعديل، وخرجنا بنتائج وقدمنا بها تقريرا إلى وزارة التربية مع كتاب إلى وكيل الوزارة عن الاحتياجات بالمقاصف التي تحتاج إلى تعديل للبدء في تعديلها من قبل إدارة المنشآت والصيانة، حتى لا يكون هناك مخالفات للائحة المقاصف التي تم إعدادها.



إستراتيجية تغذية الأمهات والأطفال



قالت د.منى الصميعي: قبل كورونا كنا قد أطلقنا استراتيجية تغذية الأمهات والرضع في الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة بحضور خبير من منظمة الصحة العالمية وتوقفنا بسبب كورونا وحاليا نعمل على العودة خاصة مع وجود مكتب اليونيسيف التابع لمنظمة الصحة العالمية، والاستراتيجية ركزت على فئات ثلاث وهي الأم وقت الحمل والطفل حديث الولادة والأطفال الصغار حتى عمر 5 سنوات كل هذه الفئات تم إعداد مشاريع وبرامج خاصة بها بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للبرنامج والتي تضم في عضويتها أعضاء من وزارة الصحة منهم الوكيل المساعد للشؤون الفنية والوكيل المساعد للرقابة والتفتيش مع وزارة الإعلام ووزارة التجارة بحماية المستهلك وأيضا غرفة التجارة هذه المجموعة ستكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية بما فيها متابعة أي خرق للمدونة، حيث أي موضوع يتعلق بالمدونة يتم رفعه للجنة العليا التي تتخذ القرار فيه.