أعلن مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري إشهار إسلام 700 مهتد جديد يتحدثون الإسبانية من 25 دولة حول العالم.



وبين الدوسري أن أعــلى 5 دول في دخول المهتدين إلى الإسلام من متحدثي الإسبانية كانت «فنزويلا وكولومبيا والمكسيــك ونيــــكاراجوا والدومنيكان»، مضيفا أن دور اللجنة لا يقتصر على إشهار الإسلام فقط، حيث تقوم بتعزيز التواصل مع المهتدين والمهتديات وتم تشكيل مجموعات تعليمية من معلمي اللجنة، لكي يتعلم المهتدون أهم عقائد وشرائع وأخلاق الإسلام الحنيف، هذا ويتم التواصل معهم بصورة يومية عبر حساباتهم الاجتماعية والرسائل القصيرة والواتساب، لتحفيزهم المستمر على تحصيل القدر الأكبر الذي يصلح لهم دينهم ودنياهم.



وحث الدوسري أصحاب الأيادي البيضاء على دعم أنشطة ومشاريع اللجنة، وذلك عن طريق الاستقطاع الشهري أو التبرع المباشر للجنة على أرقام 1800082 أو رقم 97288044 أو الإيداع بحساب اللجنة على بنك بوبيان تحت رقم 0119810023 أو زيارة رابط اللجنة Www.donate.edc.org.kw، وكذلك يمكن كفالة داعية إسباني أو معلم باللغة الإسبانية بمبلغ 150 دينارا شهريا.