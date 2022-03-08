أعلن بنك بوبيان عن بدء التسجيل في مسابقته السنوية «رتل مع بوبيان 8» لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والتي سيتم تخصيصها في هذا العام لعملاء البنك من أصحاب حسابي برايم والغالي إلى جانب أبناء عملاء وعميلات البنك، حيث يمكنهم التسجيل من خلال زيارة موقع البنك على الانترنت www.bankboubyan.com.



وقال المدير الأول في قطاع التدقيق الشرعي في البنك د.محمد البراك: إن المسابقة أصبحت علامة فارقة على مستوى مسابقات الكويت كونها تعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز وأعداد المشاركين والتي تتصدى لتنظيمها مؤسسة خاصة في شهر رمضان الفضيل. وأضاف أن مسابقة العام الحالي تصل قيمة جوائزها لأكثر من 11 ألف دينار موزعة على خمس فئات عمرية مقسمة بين الذكور والإناث ليصبح العدد 10 شرائح، متوقعا أن يتجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من الجنسين.



وأوضح البراك أن أبرز ما يميز مسابقة العام الحالي عودتها إلى طبيعتها من خلال تنظيم أدوارها النهائية بصورة مباشرة، حيث سيتم تنظيم أدوارها التمهيدية في شهر مارس قبل الشهر الفضيل عبر وسائل التواصل عن بعد مع المتسابقين، بينما سيتم إجراء المسابقة بشكلها النهائي بين المرشحين للمراحل النهائية بصورة مباشرة من خلال لقاء لجنة التحكيم وجها لوجه لاسيما مع عودة الحياة الى طبيعتها.



وأشار إلى استحداث فئة جديدة في مسابقة العام الحالي وهي فئة الشباب من 26 إلى 30 عاما إلى جانب بقية الفئات الموجودة من الأعوام الماضية، إيمانا من إدارة البنك بضرورة توسيع حدود المشاركة في المسابقة وزيادة أعداد المشاركين من الجنسين.